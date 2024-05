Slaat Visma-Lease a Bike opnieuw toe op transfermarkt? Zeeman bevestigt gesprekken met toptalent

Visma-Lease a Bike sloeg de voorbije jaren al meerdere keren toe op de transfermarkt. En heeft nu opnieuw interesse in een toptalent.

Begin april meldde het Franse RMC Sport dat toptalent Lenny Martinez (20) het Franse Groupama-FDJ zou inruilen voor Bahrain Victorious. Zijn vader en oud-prof Miguel Martinez spreekt dat nu wel tegen.

"Er is nog helemaal niets definitief met Bahrain Victorious", zegt hij bij Ouest France. En er zouden nog wel meer kapers op de kust zijn voor het Franse toptalent, die dit jaar al vier koersen won. Vorig jaar droeg hij ook twee dagen de rode trui in de Vuelta.

"Er zijn in totaal drie andere teams die hem willen hebben, en er is nog helemaal niets zeker. Naast Bahrain willen ook INEOS Grenadiers en Visma-Lease a Bike hem hebben. Als het aan Lenny zou liggen, geeft hij er de voorkeur aan om bij Groupama-FDJ te blijven."

Haalt Visma-Lease a Bike Martinez binnen?

De Franse ploeg kan echter minder geld bieden dan de andere ploegen. "Maar er is steun van renners als David Gaudu, en dat is zeer belangrijk. Ze doen echt hun best", stelt Miguel Martinez nog.

Bij Visma-Lease a Bike zitten ze alvast klaar om Martinez binnen te halen. "We hebben een paar goede gesprekken gehad, maar er is op dit moment nog niets concreets", zegt Merijn Zeeman bij GCN. "Het zou kunnen gebeuren."