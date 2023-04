Van der Poel legt uit waar hij naast lekke band van Van Aert nog voordeel uit haalde: "Zeker en vast beslissend moment"

De lekke band van Wout van Aert betekende meteen ook gewonnen spel voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. Overigens was er nog een andere wedstrijdomstandigheid die de Nederlander helemaal prima vond.

We zagen een opvallend actieve Van der Poel, al vroeg in de koers. "Ik heb mijn les geleerd van de vorige editie en ook van vorige week. We hebben haast als junioren gereden, van start tot finish. Het was vrij gek, maar voor mij is het niet slecht. Dat maakt het nog een hardere koers."

"De namen met wie we voorop waren, die doe je natuurlijk niet zomaar lossen", wijst Van der Poel ook wel naar de sterkte van de concurrentie. De harde koers speelde al in zijn voordeel, dat hij ploegmaats mee had ook. "Je kunt niet zeggen dat we de sterkste ploeg van het voorjaar zijn, maar vandaag waren we dat wel."

CRUCIALE MOMENTEN

Vervolgens braken enkele cruciale momenten aan. Met eerst de val van Degenkolb. "Ik weet niet of het mijn fout was of niet. Heeft mij mij geraakt, een toeschouwer of een put? Mijn verontschuldigingen als het mijn fout was, maar het was een koerssituatie. Ik ben blij dat ik zelf de val kon vermijden."

Even later waren Van der Poel en Van Aert samen weg, tot laatstgenoemde lek reed. "De lekke band was zeker en vast een beslissend moment. Het was ongelukkig voor Wout. Zonder die leegloper zou het compleet anders geweest zijn. Zoals ik voordien gezegd heb: je hebt goede benen én geluk nodig. Ik had dat allebei."

STERKE PHILIPSEN

Heeft de sterke prestatie van Philipsen hem verrast? "Een beetje wel, al weet ik dat het een hele goede renner is. Het is ook iemand die echt houdt van rijden op kasseien." Wanneer hij alleen voorop was, flirtte VDP zelf nog even met een val. "Ik had altijd alles onder controle", nuanceert de winnaar van Parijs-Roubaix.