Bijzonder straf: 39-jarige INEOS Grenadiers renner verbaast iedereen na Parijs-Roubaix

De Australiër Cameron Wurf kan gerust een buitenbeentje genoemd worden. Wurf ging na Parijs-Roubaix doodleuk nog een halve marathon lopen.

Cameron Wurf (39) reed dit jaar zijn derde Parijs-Roubaix. Die telde dit jaar 256 kilometer en meer dan 50 kilometer aan kasseien. En dat aan een gemiddelde snelheid van bijna 47 km/u.

Wurf bolde als 128ste binnen op meer dan 22 minuten van Van der Poel, maar de Australiër had blijkbaar nog niet genoeg afgezien. Want een paar uur later ging Wurf doodleuk nog een halve marathon lopen aan iets minder dan 15 kilometer per uur.

De Australiër is echter niet aan zijn profstuk toe, want Wurf doet ook mee aan Ironmans en combineert dat bij INEOS Grenadiers met wegwielrennen. In 2019 eindigde hij nog vijfde op het WK triatlon en INEOS viste hem op.

Want Wurf zijn sterkste onderdeel bleef altijd het fietsen. Hij was een tijd lang ook de wereldrecordhouder op het fietsgedeelte op het WK Ironman.