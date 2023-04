Ex-renner van Quick-Step rijdt na anderhalf jaar weer een koers, Maciejuk ook weer aan de start

Twee opvallende namen aan de start in de Ronde van Sicilië: Alvaro Hodeg en Filip Maciejuk. De twee hebben elk hun eigen verhaal.

De Colombiaan Alavaro Hodeg verliet in 2022 het team van Patrick Lefevere en trok naar UAE Team Emirates. Maar bijna anderhalf jaar later heeft Hodeg zijn debuut nog altijd niet kunnen maken.

Want eind 2021 was Hodeg betrokken bij een zwaar ongeval op training in zijn thuisland Colombia. Hodeg onderging enkele operaties aan zijn pols en enkel, maar liep ook complicaties op waardoor hij even niet meer zelfstandig kon eten.

Er werd even gevreesd voor zijn carrière, maar dinsdag staat Hodeg aan de start in de Ronde van Sicilië. Voor het eerst voor zijn nieuwe team dus.

Maciejuk ook aan de start

Ook aan de start in Sicilië: Filip Maciejuk. De Pool veroorzaakte in de Ronde van Vlaanderen een enorme valpartij en moet nog altijd vrezen voor een schorsing. Zover is het nog niet en dus kan Maciejuk voorlopig nog koersen.