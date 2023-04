🎥 Silvia Persico haalt het van SD Worx in de Brabantse Pijl, jonge Belgische maakt indruk

Silvia Persico heeft de Brabantse Pijl gewonnen. Ze won voor Demi Vollering. Margot Vanpachtenbeke werd 7e.

Voor de mannen reden ook de vrouwen hun Brabantse Pijl. Zij vertrokken in Lennik, in het Pajottenland, en reden ten zuiden van Brussel richting Overijse om daar het plaatselijke circuit op te rijden. Alles was goed voor ruim 141 km.

In de aanloopstrook werd er stevig doorgereden. Er waren enkele aanvallen, maar die droegen nooit ver. Ook op het plaatselijke circuit bleef het aanvallen regenen. Zo probeerde Lucinda Brand tot 3 keer toe, maar niemand raakte echt weg. Al stond achteraan heel de tijd de deur open.

Met het ingaan van de slotronde versnelde Demi Vollering. Ze kreeg onder meer ploegmate Marlen Reusser en nog 7 anderen mee. Op de Herststraat viel Reusser aan en Shirin van Anrooij, Silvia Persico, Elise Chabbey en de jonge Belgische Margot Vanpachtenbeke (24) konden als enige volgen.

Vanpachtenbeke kon op de Moskesstraat niet volgen en werd door Vollering en Lianne Lippert bijgehaald. In de kopgroep was de samenwerking niet optimaal en de 3 achtervolgsters sloten aan.

Achter hen was er een grote groep. Reusser besefte dat gevaar en trok vol de kaart van Vollering. Ze trok de sprint aan voor Vollering, maar Persico ging er in de slotmeters nog over. Ze won voor Vollering en Lippert.