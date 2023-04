Na het slechte nieuws in Parijs-Nice krijgt Tadej Pogacar een opsteker te horen

De 2 dieven die het luxehorloge van Tadej Pogacar hadden gestolen, hebben een straf gekregen. Allebei kregen ze 4 jaar cel en een boete van 50.000 euro.

De feiten speelden zich net voor de slotetappe van Parijs-Nice af. 2 dieven drongen de hotelkamer van Tadej Pogacar binnen en gristen zijn luxehorloge van Richard Mille mee. Die is zo'n 165.000 euro waard. Het voorval deerde de Sloveen weinig, want hij won de slotrit en pakte ook de eindzege in de Koers naar de Zon.

De 2 dieven waren niet aan hun proefstuk toe, want ze haalden 2 Rolexen uit een kluis in Nice. Ondertussen werd het duo opgepakt, maar de horloges zijn nog altijd spoorloos.

De rechter in Nice was niet mals voor de dieven. Ze kregen allebei een gevangenisstraf van 4 jaar en een boete van 50.000 euro.