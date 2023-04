Silvia Persico pakt de zege in de Brabantse Pijl: "Mijn doelen liggen nog verder"

Silvia Persico heeft in de Brabantse Pijl haar 1e zege van het seizoen geboekt. Na de race verklaarde ze dat ze niet de sterkste was en dat ze nog meer doelen heeft dit jaar.

In de finale bleven nog 7 rensters over. Zij sprinten uiteindelijk om de zege in de Brabantse Pijl en Silvia Persico ging ermee gaan lopen. Ze klopte in de sprint Demi Vollering.

"Ik was absoluut niet de sterkste in de koers, maar wel de slimste", vertelde de Italiaanse aan Het Nieuwsblad. "SD Worx was echt heel sterk. Hun constante aanvallen waren de hele koers moeilijk te verdedigen."

Op het einde maakte Persico een opvallende keuze: "Ik wist dat Vollering de snelste was en daarom besloot ik om in de slotkilometers constant in haar wiel te blijven." Dat lukte uiteindelijk ook en ze klopte de Nederlandse in de sprint. "Ik hoop dat het het begin van vele zege is", aldus Persico.

Verder tijdens het voorjaar zal Persico nog de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. Ook daar wil ze presteren. Nadien volgt de Vuelta met aansluitend een hoogtestage in Livigno. Daar zal ze zich op de Giro en Tour voorbereiden.

In de Tour wil Persico beter doen dan haar 5e plaats van vorig jaar: "Een 5e plek is mooi, maar dat wil ook zeggen dat je nog 4 keer beter kan en dat is het doel: steeds beter worden."