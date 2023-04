Maakt Tim Wellens na zijn zware val in de Ronde van Vlaanderen al zijn rentree?: hij is bijna 2 weken na zijn val aan een wedstrijd gelinkt

Gaat Tim Wellens binnenkort al zijn rentree maken? Op ProCyclingStats is hij donderdag aan de voorlopige deelnemerslijst van de Waalse Pijl toegevoegd.

Tijdens de Ronde van Vlaanderen was Tim Wellens het grootste slachtoffer van de massale valpartij. Hij werd door Filip Maciejuk aangereden en ging als 1e tegen de grond. Wellens brak daarbij zijn sleutelbeen in 4 stukken.

In principe was zijn voorjaar voorbij, maar op de website van ProCyclingStats werd donderdag zijn naam aan de voorlopige deelnemerslijst van de Waalse Pijl toegevoegd. Toch opmerkelijk, nog geen 2 weken na die zware smak.

Zelf had Wellens na zijn val op Twitter geschreven dat hij veel pijn heeft aan zijn schouder. "Maar over enkele dagen zou dat al veel beter moeten zijn", aldus Wellens.

Of een deelname klopt, zullen we enkele dagen voor de Waalse Pijl zien. Het zou toch wel snel zijn dat Wellens al na ruim 2 weken terug in het peloton zit. Al keerden in het verleden renners al na een ruim een week terug. Voor UAE Team Emirates zal een terugkeer van Wellens alleszins een goede zaak zijn.