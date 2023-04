Maxim Van Gils is na ziekte ambitieus voor het Ardennenluik: "Die plaats ambieer ik"

Maxim Van Gils is terug na zijn gedwongen rustperiode en voelt zich klaar voor de Ardennenklassiekers. Daar ambieert hij een plaats in de top 10.

Het seizoen begon goed voor Maxim Van Gils. In de Ronde van Oman won hij bijna een etappe en bijna won hij de Volta Limburg Classic, maar nadien werd hij ziek. Zo moest hij de Brabantse Pijl missen.

Ondertussen heeft Van Gils goed kunnen trainen. "Ik voel me klaar voor het Ardennenlijk", straat er op de website van Lotto Dstny te lezen. "Te beginnen met de Amstel Gold Race."

"Ik ben zeer tevreden met mijn seizoensbegin en wil dat elan naar de heuvelklassiekers doortrekken", ging de jonge Belg verder. "Ik heb het gevoel dat ik afgelopen winter een stap heb gezet, en voel me frisser in de finale."

Ambities heeft Van Gils ondanks zijn ziekte: "Ik ambieer een plaats in de top 10. In de Amstel is dat misschien wel het meest realistisch, maar ook de Waalse Pijl moet me liggen."