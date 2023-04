Twijfels rond de koersweek van Tadej Pogacar na de Amstel Gold Race

Tadej Pogacar rijdt na de Amstel Gold Race sowieso Luik-Bastenaken-Luik. Over een eventuele deelname aan de Waalse Pijl is er nog geen zekerheid.

In de Amstel Gold Race is Tadej Pogacar voor velen de topfavoriet. Tijdens de daaropvolgende week volgen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook daar is hij in principe een van de topfavorieten voor de zege.

Al bestaat er nog onzekerheid over de exacte planning van Pogacar tijdens die week. Luik rijdt hij sowieso, maar over de Waalse Pijl is er nog geen zekerheid.

In principe zal Pogacar woensdag niet rijden. "Maar late aanpassingen zijn natuurlijk altijd mogelijk", vertelde ploegleider Joxean Fernandez Matxin bij Het Laatste Nieuws.

Bij die keuze hangt het van de Tour af. "We proberen zijn koersdagen voor de Tour tot maximaal 28 dagen te beperken", ging Matxin verder. "Al is het niet dat een overdaad aan competitie een deelname aan de Waalse Pijl in de weg staat, maar in principe wijzigt zijn programma niet en zal hij na de Amstel een week van relatieve rust in België kennen."