📷 Wout Van Aert en co zijn klaar voor de Tour de France: maak kennis met 'The Vélodrome'

Jumbo-Visma heeft zijn shirt voor de Tour de France voorgesteld. De renners poseerden met het shirt voor juli.

In de Tour de France is de trui voor de leider van het algemeen klassement geel. Om alle verwarring te vermijden, rijden teams met een geel shirt in een aangepast shirt.

Daarom reed Jumbo-Visma in 2022 al in een aangepast shirt. Die was toen donkerder. Lichtbruin en grijs waren de hoofdkleuren toen.

In 2023 zullen Wout Van Aert, Jonas Vingegaard en co in een hoofdzakelijk zwart exemplaar, met een sterrenhemel, rijden. Alleen aan de linkerschouder is het shirt nog geel. Nog opvallend is er de kaart van Frankrijk die prominent op de borst staat.

Het onderliggende thema is 'Geloven in je Dromen'. Ook kreeg het shirt een naam. Dat is namelijk The Vélodrome.