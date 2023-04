Ploegmaat vloekt op Remco Evenepoel, nog onduidelijkheid over selectie voor de Giro

De laatste rechte lijn richting de Giro is ingezet voor Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step. De selectie is bijna klaar, de renners ook.

Met zondag eerst Luik-Bastenaken-Luik en vanaf 6 mei de Giro zijn Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step stilaan aan de laatste voorbereidingen en trainingen bezig.

Evenepoel trainde maandag nog samen met zijn ploegmaten Masnada en Cerny in Tenerife. Dat was ook vorige zaterdag het geval. De drie legden toen 220 kilometer en 5000 hoogtemeters af. "Ik ga Remco Evenepoel nooit meer de kans geven om het parcours van onze training uit te stippelen", stelde Masnada achteraf.

Selectie ligt nog niet helemaal vast

Volgens Patrick Lefevere gaat alles ook goed met Evenepoel. "De eerste insteek van de hoogtestage was om rode bloedcellen aan te maken, maar hij werkte op Tenerife ook aan zijn snelheid en uithoudingsvermogen", zei hij bij RTBF.

Terwijl Jumbo-Visma en Roglic al enige tijd geleden hun selectie voor de Giro bekend maakten, doet Soudal Quick-Step dat nog niet. Ze hebben wel al acht renners, maar er kan nog altijd iemand ziek worden of vallen.

"Daarom zullen we een selectie van tien renners voorbereiden. Ik heb de selectie nog niet in mijn hoofd, we zullen het donderdag bespreken tijdens een vergadering waar we de programma’s tot de Tour de France zullen vastleggen."