Brent Van Moer kende heel wat pech in het voorjaar, maar steekt de hand ook in eigen boezem

Brent Van Moer kon geen topuitslag rijden in het voorjaar. Nochtans was hij goed aan het seizoen begonnen.

Brent Van Moer begon het voorjaar goed met onder meer een derde plaats in Marseille. Daardoor dacht Van Moer dat hij dit jaar in het Vlaamse voorjaar wel een resultaat kon neerzetten.

Maar dat lukte niet. Van Moer kreeg onder meer met heel veel pech af te rekenen. In de E3 reed hij op een cruciaal moment lek, in Parijs-Roubaix zeker drie keer. Maar toch denkt Van Moer dat het niet allemaal aan pech ligt.

"Misschien was ik wel iets te vroeg te goed in vorm. Want iedereen wil in de Vlaamse koersen top zijn en dat was misschien bij mij ook niet het geval", zegt Van Moer bij Het Nieuwsblad. d

Tot eind april gaat hij op stage naar de Sierra Nevada. Daarna volgen enkele eendagskoersen in Frankrijk en de Vierdaagse van Duinkerke. Van Moer zit voorlopig wel in de voorselectie voor de Tour, die hij ook in 2021 als eens reed.