In de laatste rechte lijn voor Luik-Bastenaken-Luik: topfavoriet Tadej Pogacar kent zijn ploegmaats

Tadej Pogacar is zondag een van de topfavorieten om Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Ondertussen kent hij ook zijn ploegmaats.

Net zoals in de Waalse Pijl kreeg Tadej Pogacar een stevige ploeg naast zich. Er zijn Marc Hirschi en Diego Ulissi als luxeknechten en ook de anderen kunnen hun kopman ver bijstaan.

Ook George Bennett, Felix Grossschartner en Vegard Stake Laengen zijn er opnieuw bij. Tegenover de Waalse Pijl is er slechts één wijziging binnen de selectie van UAE. Sjoerd Bax vervangt Michael Vink.

Al had de ploeg nog wat indrukwekkender kunnen geweest zijn. In principe had Tim Wellens ook altijd tot de selectie behoord, maar door een zware val in de Ronde van Vlaanderen liep brak hij zijn sleutelbeen en was zijn voorjaar voorbij.

In Luik-Bastenaken-Luik kan Pogacar zijn al heel indrukwekkende voorjaar nog indrukwekkender maken. Eerder won hij al Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.