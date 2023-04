Trainingsmaat van Mathieu van der Poel weet wanneer die goed: "Hoe meer het dit doet, hoe harder hij zal rijden"

Mathieu van der Poel heeft er een uitstekend voorjaar opzitten. Zijn trainingsmaat had het al zien aankomen.

Het seizoen begon laat voor Mathieu van der Poel, maar in Milaan-San Remo was het wel raak. Daarna reed hij nog de E3 om nadien naar Spanje te trekken.

In Spanje ging van der Poel nog wat extra trainen. Het doel was de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Tijdens de training ging hij met Jan Maas, renner van Jayco-AlUla, op pad. Maas merkte op dat van der Poel in orde was.

"Van der Poel was aan het zeuren", vertelde Maas aan In de Leiderstrui. "Hoe meer hij zeurt dat het hard gaat, hoe harder hij de weken erna rijdt. Ik wist dus wel dat hij voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in orde was."

Dat bleek na de trainingsstage in Spanje ook zo. Van der Poel werd in de Ronde van Vlaanderen 2e en kon Tadej Pogacar het langst volgen. Parijs-Roubaix won hij dan weer na een solo van 15 km nadat Wout Van Aert lekgereden was.