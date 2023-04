Dirk De Wolf vergelijkt de voorjaarsklassiekers: "Deze is altijd eerlijk"

Met Luik-Bastenaken-Luik wordt het klassieke voorjaar afgesloten. In april hanteren ze al vele jaren dezelfde volgorde op zondag: de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik staan al vele jaren vast op de kalender. Elk heeft zijn eigen karakter en Dirk De Wolf maakte bij Het Nieuwsblad de vergelijking.

"In Parijs-Roubaix kan je pech hebben", aldus De Wolf. "En in de Ronde van Vlaanderen kan je met je positionering al eens tegenslag hebben. De Amstel Gold Race is dan weer ambetant."

Volgens De Wolf speelt in die 3 klassiekers ook de factor geluk een beetje mee, maar in Luik-Bastenaken-Luik is dat niet het geval. "Die is altijd eerlijk. Het is de eerlijkste klassieker die er bestaat. Als je daar goede benen hebt, kan je op elke helling opschuiven."