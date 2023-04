Opnieuw een vroeg startuur voor de vrouwen: "Hopelijk komt er volgend jaar een gulden middenweg"

Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen wordt vroeg gereden. Niet ideaal, maar het probleem is ondertussen wel al aangekaart.

In de Waalse Pijl moesten de vrouwen om 5.30 uur opstaan om tijdig aan de start te kunnen staan. Het peloton vertrok in Hoei om 8.35 uur. De koers finishte al rond 12.30 uur. Achteraf kwam daar heel wat kritiek op. Het was een aanslag op het bioritme en het is niet meer van deze tijd.

Ook in Luik-Bastenaken-Luik zullen de rensters vroeg uit de veren moeten. De start is al om 8.40 uur in Bastenaken voorzien, maar daarvoor is er nog een ploegenpresentatie om 7 uur. De aankomst wordt rond 12.20 uur voorzien.

Marion Rousse, directrice van de Tour de France Femmes, maar niet bij de organisatie van de Waalse klassiekers betrokken, vertelde aan Het Nieuwsblad dat het probleem al besproken is.

"Het heeft voor een deel met de tv-uitzending te maken. Gelukkig is er ook een uitzending voor de vrouwenwedstrijd. Daarnaast is er tijd nodig om de helikopters en motoren bij te tanken. Hopelijk kan er volgend jaar een gulden middenweg worden gevonden", aldus Rousse.