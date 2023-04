Komt de Tour in gevaar? Ploegmanager UAE komt met meer nieuws over blessures van Tadej Pogačar

Tadej Pogačar heeft bij zijn val in Luik-Bastenaken-Luik een gecompliceerde breuk in zijn pols opgelopen. De Sloveen wordt vandaag nog geopereerd in een ziekenhuis in Genk.

Op zo'n 175 kilometer van de streep kwam Tadej Pogacar zwaar ten val in Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveen kroop nog even op zijn fiets, maar stapte even later dan toch af.

UAE-teammanager Mauro Gianetti gaf bij HLN meer uitleg. "Hij heeft het scaphoïdebeentje in zijn linkerhand gebroken en hij heeft ook een barstje in het lunaatsbeentje."

"Voor die barst is geen operatie nodig, maar hij wordt wel geopereerd aan zijn breuk door een specialist in het ziekenhuis van Genk", zei Gianetti nog. De Italiaan deelde ook nog mee dat de val de oorzaak was van een ontplofte band van de Deen Honoré.

Wat met de Tour?

Pogacar zou normaal gezien midden mei op hoogtestage vertrekken in voorbereiding op de Tour, maar het is de vraag of dat zal lukken. "We hopen dat hij snel zal herstellen. Het is niet leuk, maar dit is ook koers en we moeten het aanvaarden. Het komt wel goed", zei Gianetti nog.