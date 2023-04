Eddy Merckx spreekt zich uit over het mogelijke breken van zijn record in de Tour door Tadej Pogačar

Tadej Pogačar staat nog even aan de kant met zijn polsblessure, maar de Sloveen mikt normaal gezien weer op een eindzege in de Tour. Eddy Merckx ziet de Sloveen ooit zijn record van vijf eindzeges breken.

De start van de Tour is pas over twee maanden en eerst is er nog de Giro, maar toch wordt alweer uitgekeken naar een duel tussen Pogačar en Vingegaard. Als de Sloveen dat haalt met zijn polsbreuk.

Toch wordt Pogačar in september pas 25. Tegen dan kan hij al drie Tourzeges op zak hebben. Het record van vijf Tourzeges van onder meer Eddy Merckx komt dan al dichter in de buurt.

Vijf Tourzeges zeker haalbaar

Merckx zelf denkt dan ook dat Pogačar na zijn nederlaag van vorig jaar weer zal meedoen voor de eindzege. "Pogačar is iemand die weet wat hij doet en vorig jaar was hij misschien minder goed voorbereidt, maar ik denk dat hij dit jaar ook sterker is dan vorig jaar. En ik hoop voor hem dat hij ook dit jaar de Tour wint", zei hij in De Zevende Dag.

Ook de vijf eindzegs zijn zeker haalbaar denkt Merckx. "Absoluut, absoluut. Records zijn er om gebroken te worden. Waarom niet. Vorig jaar is hij geklopt, maar als hij dit jaar wint is dat al nummer drie. En er komen nog veel mooie jaren."