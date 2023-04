Renner van Intermarché-Circus-Wanty reed overvol voorjaar: "Helemaal de nek af"

Dries De Pooter heeft zijn voorjaar afgesloten. Hij reed maar liefst 14 eendagskoersen. Overvol en hij is na die intense periode dan ook helemaal op.

Het begon met Kuurne-Brussel-Kuurne en nadien reed Dries De Pooter (20) nog Le Samyn, de GP Criquielion, de GP Monseré, Drenthe, Nokere Koerse, de Bredene Koksijde Classic, de E3 Saxo Classic, la Roue Tourangelle, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en ten slotte ook nog de Waalse Pijl. Goed voor 14 eendagswedstrijden.

Het was een geval van overmacht, want er waren bij Intermarché-Circus-Wanty verschillende blessures. "Er waren ontzettend veel zieke renners en er waren ook verschillende geblesseerde renners", vertelde De Pooter bij Wielerflits.

"Daardoor moest er veel in de planning geschoven worden", ging De Pooter verder. "Zoveel koersen was totaal niet de planning. Ik ben helemaal de nek af nu en ben moe. Het is veel geweest." Zo reed hij nog in laatste instantie nog de Waalse Pijl, terwijl hij eigenlijk al in rust was. "Volledig kapot" gaf hij op.

Ondertussen kan De Pooter wel rusten. Hij zal een week de fiets niet aanraken: "Die mentale en fysieke reset is nodig. En daarna trek ik naar Spanje om daar 2 weken te trainen."