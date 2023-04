Soudal Quick-Step gaat gewoon door met winnen en laat Thibau Nys ontgoocheld achter, ook nog andere Belg in top 3

Soudal Quick-Step heeft de smaak van het winnen nu wel helemaal te pakken. Het was uitstekend begonnen aan de Ronde van Romandië met de proloogzege van Cerny. In de eerste rit in lijn was het prijs met Vernon. Jammer wel voor Thibau Nys, die knap tweede werd.

Nadat Schär, Bernard, Bayer, Lillo en Stockli zich afscheurden van het peloton, kregen ze een vrijgeleide en was de eerste vroege vlucht in de Ronde van Romandië gevormd. De vernoemde renners bouwden een voorsprong uit van een drietal minuten, maar maakten geen kans om tot het einde voorop te blijven. DEEL VAN PELOTON OVERBOORD Dat kwam onder meer omdat met de Fontanezier en de Mauborget toch wel enkele hellingen op het programma stonden die in de benen kropen. Op die klimmetjes werd in het peloton ook behoorlijk tempo gemaakt, waardoor al een heel deel renners overboord werden gegooid. Daarnaast vielen ook een aantal noemenswaardige opgaves te melden, zoals die van Simon Yates, Mark Cavendish en Rui Costa. Lees daar HIER meer over. Wél nog in koers en mee over de heuvels geraakt: Ethan Vernon (Soudal Quick-Step), Magnus Cort (EF Education-EasyPost) en Ethan Hayter (Ineos Grenadiers). NYS EN MENTEN 2 EN 3 Meteen drie grote kandidaten voor ritwinst. Vernon kon in goede positie beginnen aan de sprint en tegen zijn machtsexplosie in de laatste honderden meters was niemand opgewassen. Met Thibau Nys en Milan Menten eindigden twee Belgen in de top 3. Nys klopte op ontgoocheling van zijn stuur. Vernon is ook de nieuwe leider.