📷 Remco Evenepoel dient Jan Bakelants van antwoord op hoogtestage

Remco Evenepoel legt in Spanje zijn laatste hand aan de voorbereiding op de Giro. En daarbij gaat de wereldkampioen heel diep.

Na Luik-Bastenaken-Luik vertrok Remco Evenepoel opnieuw naar Spanje om in het in het hoogtehotel Syncrosfera van ex-renner Alexander Kolobnev de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding op de Giro.

Evenepoel kan zo nog een laatste keer goed trainen voor hij volgende week zaterdag aan de start staat van de Giro. En de wereldkampioen ziet niet op een inspanning meer of minder.

Op zijn sociale media deelde Evenepoel dan ook een foto van zijn trainingen. "Streven naar perfectie", schreef de wereldkampioen erbij. De witte koersbroek van Luik-Bastenaken-Luik heeft Evenepoel ondertussen weer geruild voor een zwarte.

Bakelants

Jan Bakelants had zich in Wielerclub Wattage nog vragen gesteld over die nieuwe hoogtestage van Evenepoel. "Dat geeft extra stress. Ook heb ik tijdens mijn carrière vaak ondervonden dat meer doen niet altijd tot meer resultaat leidt."

Evenepoel was al goed in Luik, dat zal niet verdwijnen op een week. "Of hij enkele dagen thuis blijft of in Spanje zit, zal volgens mij niet veel verschil maken", zei Bakelants ook nog.