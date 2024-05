🎥 Uitgerekend met Alaphilippe: Lefevere duikt plots op tijdens Giro in opvallende rol

Soudal Quick-Step won met Tim Merlier al een rit in de Giro. De ploeg wil nog meer zeges en Patrick Lefevere komt de ploeg wat aanmoedigen.

Tim Merlier sloeg meteen toe in de derde rit van de Giro. Hij klopte Jonathan Milan en Biniam Girmay. De afgelopen twee dagen werd Merlier vijfde en achtste en verloor hij de puntentrui aan de Italiaan Milan.

De komende dagen wil Soudal Quick-Step echter nog meer winnen. In de gravelrit van donderdag raakte Julian Alaphilippe na veel vijven en zessen toch in de vlucht van de dag met onder meer Kaden Groves en Matteo Trentin.

Als voormalig winnaar van de Strade Bianche heeft Alaphilippe zeker een kans in de gravelrit. Alaphilippe nam onderweg een drinkbus aan en niet van de minste. Het was grote baas Patrick Lefevere zelf die hem die aanreikte.

Relatie Lefevere-Alaphilippe

De relatie tussen Alaphilippe en Lefevere was al enkele keren moeilijk. Zo bekritiseerde Lefevere Alaphilippe voor te veel feesten en drankgebruik. En Alaphilippe zou te veel onder de sloef liggen van zijn vrouw Marion Rousse.

Het contract van Alaphilippe loopt eind dit jaar af bij Soudal Quick-Step. De vraag is maar of hij na tien jaar nog eens zal mogen of kunnen bijtekenen bij de ploeg van Lefevere. De Franse ploegen staan al in de rij.