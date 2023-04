De rivaliteit tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel?: Niels Albert licht toe

Tegenwoordig is er de rivaliteit tussen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert in het peloton. Dat kan nog enige tijd meegaan, maar er is wel onderling respect. Dit voorjaar konden we dat enkele keren zien.

De duo werd al enkele keren al pratend in het peloton gespot. Nochtans klinkt het dat Van Aert en van der Poel niet bepaald een goede band met elkaar onderhouden. Soms doet het dat dan toch anders uitschijnen, al weet Niels Albert toch meer.

“Van Aert en van der Poel zijn nooit close geweest”, zei Albert tegenover CyclingNews. “Ze zouden tijdens de wedstrijden nooit echt met elkaar praten en al zeker niet naast de wedstrijden.”

Dat 1e deel werd intussen wel al enkele keren achterhaald. Al benadrukt Albert wel dat er geen probleem is tussen beide heren: “Er is geen slecht gevoel. Ik denk niet dat Van Aert ooit is beginnen roepen over van der Poel na een wedstrijd. Er is wel respect voor wat de ander heeft gedaan.”

Eén keer zagen we een erg gefrustreerde Van Aert na een wedstrijd op de weg. Dat was na Gent-Wevelgem in 2021. Daar stelde de Kempenaar voor de camera dat "er iemand was die liever had dat Van Aert niet won dan dat hij zelf won". “Dat werd gezegd in de adrenaline na de wedstrijd”, stelt Albert. “De media blaast dat dan op maar er is een groot onderling respect.”