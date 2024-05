Van der Poel heeft duidelijk advies voor Lefevere: "Zou me daar niks van aantrekken"

Mathieu van der Poel pakt nu en dan wel eens uit met een blitse sportwagen. De wereldkampioen heeft op dat vlak advies voor Patrick Lefevere.

Tijdens het veldritseizoen pakte Mathieu van der Poel enkele keren stevig uit met een peperdure Lamborghini. Van der Poel wordt gesponsord door het Italiaanse merk en hoeft de auto's dan ook niet zelf te betalen.

"Omdat Lamborghini me sponsort, kom ik er makkelijker mee weg om met zo'n bolide op de cross te arriveren. Want de perceptie bij de mensen is toch anders als je met een eigen Lamborghini aankomt", zegt hij bij Bahamontes.

Van der Poel adviseert Lefevere over Bentley

Ook heel wat andere mensen in de koers dromen van een sportwagen, zoals Patrick Lefevere. Hij droomt van een Bentley, maar heeft schrik van de reacties van andere mensen, zei hij onlangs bij Stamcafé Koers.

"Een West-Vlaming kan dat niet verdragen, want dan denken ze: 'Patrick heeft die wagen gekocht met ons geld'. Op mijn 69ste heb ik nog niet zo veel geld verspild privé, dus ik zou hem wel kunnen kopen. Maar het zou ook door bepaalde sponsors misschien niet geapprecieerd worden."

"Ik zou me daar niks van aantrekken, en Patrick zou dat ook niet moeten doen", zegt Van der Poel. "Patrick krijgt al zoveel commentaar, dan moet dat er toch nog wel bij kunnen", zei Van der Poel nog lachend.