🎥 Renner van Alpecin-Deceuninck wint in de Ronde van Bretagne een millimetersprint van ... een ploegmaat

Jakub Mareczko heeft de 5e etappe in de Ronde van Bretagne gewonnen. Hij haalde het in een millimetersprint van ploegmaat Simon Dehairs.

De Ronde van Bretagne is al enkele dagen bezig. Na 4 ritten stond Simon Pellaud aan de leiding.

In de 5e rit gingen we met het peloton in de straten van Louisfert sprinten, maar in de slotkilometers werd de voorbereiding door een massale valpartij verstoord.

Zo gingen we met een kleiner groepje sprinten. Simon Dehairs trok de sprint aan voor ploegmaat Jakub Mareczko en die ging er pas in de slotmeters over. Het was nipt. Beiden rijden voor Alpecin-Deceuninck Development. Pellaud blijft leider. Maandag eindigt de Ronde van Bretagne.