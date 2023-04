AG Insurance-Soudal Quick-Step slaagt een dubbelslag in de slotetappe in het Festival Elsy Jacobs

Ally Wollaston heeft de slotetappe in het Festival Elsy Jacobs gewonnen. Ze won de spurt met 5. Ook schrijft ze het eindklassement op haar naam.

In het Festival Elsy Jacobs waren ze al toe aan de slotetappe. Ook die vertrok in de stad Luxemburg en ging via een aanloop naar Garnich. Daar maakten ze enkele lussen waar er enkele beklimmingen waren.

Er waren op het heuvelachtige parcours verschillende aanvalspogingen, maar geen enkele droeg ver. Zo gingen we met een gesloten groep voor het eerst naar Garnich.

Daarna bleven er zonder succes aanvalspogingen komen. Op 25 km van de streep reden 14 rensters weg, maar ook zij werden gegegrepen.

In de diepe finale reden 5 rensters weg. Marta Bastianelli die de 1e rit won, Eleonora Gasparrini, Alice Arzuffi, Anouska Koster en Ally Wollaston spurtten voor de zege. Wollaston won voor Bastianelli en Koster. Ook is de renster van AG Insurance-Soudal Quick-Step eindwinnares in Luxemburg.