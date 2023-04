Bij Trek-Segafredo moeten na het forfait van hun kopman voor de Giro snel schakelen: "Hij had top 5 kunnen gereden hebben"

Giulio Ciccone moest zondagmiddag voor de Giro forfait geven. De Italiaan en het team balen enorm.

Door het forfait van Giulio Ciccone moet Trek-Segafredo snel een vervanger zoeken. "We zagen het al aankomen. Hij was de hele week gewoon al erg ziek en als er dan geen verbetering optreedt, begin je al aan B-scenario's te denken", vertelde ploegleider Steven de Jongh aan In de Leiderstrui. Ciccone liep recent een coronabesmetting op.

Een spijtige zaak voor Ciccone en zijn team, want de Italiaan toonde al tijdens het voorjaar dat hij in goede vorm verkeert. Zo won hij een rit in de Ronde van Valencia en klopte hij Primoz Roglic en Remco Evenepoel op een aankomst bergop in de Ronde van Catalonië.

Ciccone had met andere woorden in de Giro dus potten kunnen breken. "Een klassement was geen ambitie, maar door op ritzeges te jagen kon hij wel een goed klassement halen. Het is wel een renner die de top 10 had kunnen halen, en met deze vorm zelfs top 5", besloot de Jongh.