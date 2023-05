Laurens De Plus stuurt stevige waarschuwing naar Remco Evenepoel en Primož Roglič voor de Giro

Laurens De Plus staat eindelijk nog eens aan de start van een grote ronde. En het geloof in eindwinst met de ploeg is er ook.

Al van de Tour van 2019 is het geleden dat Laurens De Plus nog eens een grote ronde reed. Toen nog bij Jumbo-Visma. Hij leidde Steven Kruijswijk toen bijna eigenhandig naar de derde plaats.

Nadien ging het wat mis, maar vier jaar later is de Belg eindelijk weer op dat niveau van in 2019. En met INEOS Grenadiers wil hij de handschoen opnemen tegen Evenepoel en Roglič.

Bij de Britten geloven ze dan ook in de kansen van Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. "Ach, ik vind het prima dat iedereen spreekt over het duel. Alle druk ligt bij Remco en Primož. Laat ze maar denken dat ze het met twee zullen uitvechten. Wij gaan uit van onze sterkte en zullen dat in de slotweek uitspelen", zegt De Plus bij HLN.

Geloof in eindwinst

De Plus en Evenepoel komen uit dezelfde streek en zijn ook bevriend. Maar de twee beseffen ook dat ze nu tegen elkaar moeten strijden. De Plus geeft ook nog zijn voorspelling voor de Giro, al die niet met lichte subjectiviteit.

"Lennard Kämna wordt de revelatie. Primož zet ik op drie, Remco op twee en 'G' (Geraint Thomas, nvdr.) op één. Ik geloof echt dat hij de Giro kan winnen. We hebben een plan."