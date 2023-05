Voorbeschouwing algemeen klassement Giro: Evenepoel, Roglič of toch een verrassende naam?

De strijd voor het eindklassement in de Giro kondigt zich aan als een strijd tussen Remco Evenepoel en Primož Roglič. Of profiteert iemand anders van de strijd tussen de twee?

Evenepoel of Roglič? Het is een duel waar velen al maanden naar uitkijken. Maar er zijn natuurlijk meer gegadigden dan die twee alleen. Het zal er vooral op aankomen wie het best de loodzware derde week doorkomt.

Twee topfavorieten

Vorig jaar in de Vuelta kreeg Remco Evenepoel een relatief makkelijke derde week en had hij al voorsprong genomen op de concurrentie. Dat moet ook dit jaar weer het doel zijn met een tijdrit in rit 1 en 9.

En anders is er nog altijd de tijdrit op de voorlaatste dag. De wereldkampioen maakte indruk in Luik en lijkt klaar voor winst in een tweede grote ronde.

Primož Roglič kreeg dan weer al heel wat tegenslagen te verwerken voor de Giro. Jumbo-Visma moest maar liefst vier keer een vervanger oproepen en het is maar de vraag hoe klaar die vervangers zullen zijn. En er dwaalt ook nog altijd corona rond in de ploeg. Evenepoel krijgt daarom een sterretje meer achter zijn naam.

Roglič rijdt meestal heel defensief en laat zich niet uit zijn lood slaan. De Sloveen heeft wel het voordeel dat er een paar klimmen boven de 2000 meter in het parcours zitten, iets waar hij meer ervaring in heeft dan Evenepoel.

Strijd voor derde podiumplaats

Na Evenepoel en Roglič wordt de Portugees Joao Almeida de grootste kanshebber op een podiumplaats. Almeida kan een goede tijdrit rijden en schat zichzelf bergop goed in. Hij zal vaak achteraan zitten bij het begin van een klim, maar Almeida rolt daarna meestal iedereen op om dan dicht te eindigen.

© photonews

Ook ex-winnaar Tao Geoghegan Hart lijkt weer op topniveau te zijn. De Brit rolde de Tour of the Alps en lijkt ook weer een podiumkandidaat. Hij is soms wisselvallig in zijn tijdritten en dat zal waarschijnlijk de doorslag geven. Met onder meer Thomas, Arensman, Ganna en Sivakov kan Geoghegan Hart op een bijzonder sterke ploeg rekenen.

Ook de Rus Aleksandr Vlasov is een kandidaat voor de top vijf. Vlasov kon dit jaar wel nog niet overtuigen. Ook bij hem zijn de tijdritten niet top. Dat zijn ze wel bij zijn ploegmaat en Duits kampioen Lennard Kämna. Maar bij hem is het de vraag of hij de druk van drie weken zal aankunnen.

© photonews

Nog enkele outsiders

Daarnaast zijn er nog wat outsiders voor een top tien plaats met bijvoorbeeld Jack Haig (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) en Jay Vine (UAE Team Emirates).

Het podium lijkt voor hen allemaal wat te hoog gegrepen momenteel, door een twijfelachtige vorm of een mindere tijdrit. Het zal aan hen zijn om boven zichzelf uit te stijgen om mee te kunnen doen voor het podium.

ONZE STERREN

**** Remco Evenepoel

*** Primož Roglič, Joao Almeida

** Tao Geoghegan Hart, Aleksandr Vlasov, Jay Vine

* Hugh Carthy, Lennard Kämna, Jack Haig, Geraint Thomas