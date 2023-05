🎥 Evenepoel trakteert Rode Duivel op mooi cadeau én krijgt zelf een bizar cadeau van andere renner

Het seizoen van Anderlecht zit er al op en dus trok wielerfan Jan Vertonghen even naar Italië om roze trui Remco Evenepoel een bezoekje te brengen.

Vertonghen kreeg van Evenepoel een roze trui cadeau, een trui die hij wellicht maandagavond nog altijd in zijn bezit zal hebben. "Ik verwacht mannen als Matthews en Pedersen. Zij hebben een streepje voor", zei Evenepoel bij Sporza.

A special visit today before the #Giro start!



Thanks for dropping by to say “Hi”, @JanVertonghen 😃



Photo: @BeelWout pic.twitter.com/T8yFDxSzPT