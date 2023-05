Kaden Groves geeft zijn versie van de val in de Giro na beschuldigingen van Remco Evenepoel

Kaden Groves werd door onder meer door Remco Evenepoel aangeduid als de schuldige voor de val in rit 2. De Australiër geeft nu zijn versie van de feiten.

Net voor de laatste 3 kilometer gingen heel wat renners tegen de grond in de tweede etappe van de Giro. Kaden Groves zou daarbij een duw gegeven hebben aan Davide Ballerini, een ploegmaat van Remco Evenepoel.

Een dag later verdedigde de Australiër zich. "Ik heb Ballerini niet geduwd. Ik dreigde wel in de dranghekken te belanden en ik wou mijn plaats niet afgeven. Ik dreigde dus ingesloten te geraken en ik heb me verdedigd. In een verdedigende reflex heb ik mijn lichaam gezet", zei hij bij Sporza.

Groves begrijpt dan ook de reactie van Remco Evenepoel en verontschuldigde zich bij Ballerini. "Maar ik wil benadrukken dat ik mijn handen aan mijn stuur heb gehouden", zei hij nog.

Groves vindt het vooral jammer wat er gebeurd is en hoopt dat iedereen die gevallen is, oke is.