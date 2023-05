Lawrence Naesen wordt van fiets gereden door ex-winnaar van Parijs-Roubaix en haalt uit

Het incident in Tro-Bro Léon, een Franse eendagswedstrijd die op heel wat onverharde wegen wordt gereden, gebeurde op zo'n 40 kilometer van de streep.

Naesen zat in de kopgroep, maar moest door een mechanisch probleem van de fiets en kwam zo in het peloton terecht. Daar zat hij nog maar net toen Naesen zijn fiets onder hem voelde wegschuiven.

De auto van FDJ, met Frédéric Guesdon (de laatste Franse winnaar van Parijs-Roubaix, nvdr.) reed tegen het achterwiel van Naesen en die viel. De Fransman reed door, Naesen bleef achter met een geschaafde rug, ellebogen, knieën en schouders.

Op sociale media haalde Naesen dan ook uit naar Guesdon. "Er moet voor alles de eerste keer zijn, van achteren neergehaald door FDJ-teamauto. Bedankt en proficiat met het rijbewijs dat je bij de Kellogg’s (cornflakes, red.) hebt gekregen, Frédéric Guesdon."

First time for everything, taken down by FDJ teamcar from behind @ tro bro leon.



Merci & félicitations de avoir gagné un permis de conduire aux Kellogs @ Frederic Guesdon👏