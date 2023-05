Rik Verbrugghe heeft met Remco Evenepoel eindelijk een opvolger en ook deze Belgen pakten de 1e roze trui in de Giro

Remco Evenepoel won zaterdag de openingsrit in de Giro en pakte zo de roze trui. In het verleden waren er nog Belgen die de 1e roze trui in de Giro pakten. Een overzicht.

Rik Van Steenbergen was de 1e Belg die erin slaagde om op dag 1 meteen de roze trui te pakken. Hij won in 1951 de etappe van Milaan naar Turijn. Een dag later speelde hij die roze trui alweer kwijt aan Fiorenzi Magni, maar Van Steenbergen bleef voor tot het einde voor de eindzege strijden. Hij droeg die Giro 6 keer de roze trui, maar moest uiteindelijk voor Magni toch de duimen leggen.

6 jaar later won Van Steenbergen opnieuw de 1e etappe in de Giro (van Milaan naar Verona) en ook dan speelde hij de leiderstrui een dag later meteen weer kwijt. Charly Gaul pakte de roze trui over en nadien kwam die niet meer in het bezit van Van Steenbergen.

Willy Vannitsen deed een jaar later hetzelfde. Hij won de 1e etappe van Milaan naar Varese, maar speelde een dag later de roze trui alweer kwijt aan Ercole Bandini. Ook hij droeg die in diezelfde Giro niet meer. Ook Rik Van Looy won ooit de 1e etappe en droeg één dag het roze. In 1959 won hij de openingsetappe van Milaan naar Salsomaggiore Terme. Jacques Anquetil pakte de trui over.

© photonews

Dan was het wachten tot 1973, dat ook nog eens speciaal was. De openingsrit was een koppeltijdrit in Verviers en werd gewonnen door Roger Swerts en Eddy Merckx, maar de roze trui werd echter niet uitgedeeld. Merckx won ook de 2e rit en droeg zo de 1e roze trui in die Giro. Verder stond hij die niet meer af en won hij zo zijn 4e Giro van 5 uit zijn carrière.

Een jaar later was Wilfried Reybrouck de 1e rozetruidrager. Hij won de openingsrit van Vaticaanstad naar Formia. Na 2 dagen moest hij die alweer afstaan aan José Manuel Fuente.

In 1976 was de 1e rit in 2 delen. Rit 1a ging van Catania naar Catania en rit 1b van Catania naar Syracusa. Patrick Sercu won ze allebei en was zo na één dag leider. Een dag later won Roger De Vlaeminck en nam die de roze trui over. In de 3e rit pakte Sercu opnieuw over om die daarna weer aan De Vlaeminck kwijt te spelen.

Freddy Maertens droeg in 1977 6 dagen de roze trui. Hij won de proloog in Monte di Procida. De dag nadien won hij ook de rit. Aan het einde van de 5e rit speelde Maertens de roze trui aan Francesco Moser kwijt.

Na Maertens was het lange tijd wachten op een opvolger, maar Rik Verbrugghe won in 2001 de proloog van Montesilvana Marina naar Pescara. Hij droeg de roze trui 4 dagen en uiteindelijk was het Dario Frigo die overnam. Verbrugghe was lange tijd de laatste Belg die de 1e roze trui in de Giro droeg, maar Remco Evenepoel volgde hem in 2023 op.