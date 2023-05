🎥 Waarom Remco Evenepoel een ei kreeg: "Italianen zijn supergek!"

Astana heeft op sociale media een video gedeeld, waarin Simone Velasco het verhaal van het ei uitlegt. Hij gaf tijdens de 3e rit een ei aan Remco Evenepoel.

Het was tijdens de 3e rit in de Giro een van de beelden van de dag. Simone Velasco stak een ei in de achterzak van Remco Evenepoel. Evenepoel kon er nog mee lachen, maar het tafereel was toch wat bizar.

Velasco vertelde een dag nadien het verhaal: "Voor de start kreeg ik dat ei van Lorenzo Fortunato. 'Voor in de finale', zei hij."

"Tijdens de wedstrijd had ik opeens een idee", ging Velasco verder. "Ik ging bij Evenepoel rijden en stak dat ei in zijn achterzak. Hij was heel verrast en Italianen zijn supergek. Het was toevallig dat het een ei was, want het stak gewoon in mijn shirt."

Ook maakte Evenepoel zelf er een grapje over. "Hopelijk is het goed gekookt", zei hij me nog, besloot Velasco.