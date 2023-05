🎥 Dylan Groenewegen wint de 1e etappe in de Ronde van Hongarije die door een massale val ontsiert wordt

Dylan Groenewegen heeft de 1e rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij won de massasprint die net daarvoor door een massale valpartij ontsierd werd. Egan Bernal was erbij betrokken. Groenewegen is de 1e leider in Hongarije.

Voor de 1e rit in de Ronde van Hongarije zakten de renners af naar de regio rond Szentgotthard. Daar legden ze 2 grote ronden af, goed voor een afstand van bijna 170 km. Er werd een massasprint verwacht. Al snel vertrokken 5 renners. Daarbij zat ook Ward Vanhoof van Flanders-Baloise. Ze kregen bijna 3 minuten voorsprong, maar de sprintersploegen controleerden al snel. Het peloton knabbelde geleidelijk van de voorsprong en op 25 km was de kopgroep alweer gegrepen. Alle ploegen maakten zich op voor de sprint in Szentgotthard, maar bij het ingaan van de laatste kilometer was er een massale valpartij. Onder meer Egan Bernal was erbij betrokken. 🇭🇺 #TourdeHongrie Una caída cerca del último kilómetro ha afectado a varios Caja Rural-Seguros RGA. Un sprint muy desorganizado resuelto con victoria para Dylan Groenewegen.#SúmateAlVerde 💚 pic.twitter.com/eBGqqRk4lA — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) May 10, 2023 Dat deerde de sprintersploegen niet om verder de massasprint voor te bereiden. Het werd uiteindelijk een fotofinish tussen Calew Ewan, Dylan Groenewegen en Sam Bennett, maar Groenewegen werd als winnaar aangeduid. Hij won voor Sam Bennett en Caleb Ewan. De Nederlander is ook de 1e leider in Hongarije. 🚴🇭🇺 | Wat een spannende sprint! De verschillen zijn klein, maar het is Groenewegen die mag juichen. Hij wint nipt de eerste rit in de Ronde van Hongarije! 🙌🇳🇱 #TourdeHongrie ⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/zOKw1sufIt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023