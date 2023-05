Wout Van Aert en co trappen de Tour-voorbereiding op gang: een hoogtestage in verschillende fases

Jumbo-Visma zit sinds maandag met zijn Tour-kern in de Sierra Nevada. Via een hoogtestage start de voorbereiding op de Tour.

Momenteel zitten Ties Benoot, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Wout Van Aert, Nathan Van Hooydonck, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en kopman Jonas Vingegaard in de Sierra Nevada. Zij zijn daar op hoogtestage om de voorbereiding op de Tour te beginnen.

Ook Sepp Kuss kan in juli de Tour rijden, maar hij is er niet bij op hoogtestage. Momenteel rijdt hij de Giro. "Of hij de Tour rijdt, zal afhangen hoe hij uit die grote ronde kom en of hij nog een keer naar zijn topconditie kan toewerken", vertelde sportief manager Merijn Zeeman van Jumbo-Visma aan Het Nieuwsblad.

DAUPHINÉ EN ZWITSERLAND

De hoogtestage zal rustig beginnen. Iedereen moet zich eerst nog aan de hoogte aanpassen. In de 2e week wordt het trainingsritme opgekrikt en de 3e week zal voor iedereen de zwaarste zijn. Dan moet iedereen goed aan de hoogte aangepast zijn.

Vervolgens rijdt een deel van de kern de Dauphiné (Vingegaard, Benoot en Laporte) en die gaan nadien nog op hoogtestage in Tignes. De anderen, met onder meer Van Aert en Kelderman, gaan naar de Ronde van Zwitserland.

Na de Ronde van Zwitserland maakt Jumbo-Visma de balans op en momenteel komen 9 renners in aanmerking voor de Tour. "De Giro leerde ons dat je maar beter met meerdere renners naar de topconditie toewerkt", besloot Zeeman.