Vervaeke wijst schuldige voor val Evenepoel aan, maar die ploeg kaatst terug: "Had gewoon voor zich moeten kijken"

De schade bij Remco Evenepoel leek na de eerste val nog mee te vallen, maar vooral de tweede was zwaar. Evenepoel liep schaafwonden en een bloeduitstorting op en zal donderdag allicht een moeilijke dag beleven.

Ploegmaat Louis Vervaeke wees met een beschuldigende vinger richting Alex Kirsch van Trek-Segafredo. "Remco hoorde zijn naam en wou weggaan uit het gedrum. Daardoor keek hij naar rechts, maar Kirsch - en dat is al niet mijn maat - sneed zijn pas af", zei Vervaeke bij Sporza.

Bij Trek-Segafredo kijken ze echter naar Evenepoel zelf. "Kirsch reed op kop om de sprint voor Pedersen aan te trekken", zei ploegleider Steven de Jongh.

"Zijn werk zat erop en hij week uit naar rechts. Remco keek op dat moment naar links, waardoor hij Alex (Kirsch, nvdr.) niet zag en zijn achterwiel aantikte. Een jammere val en ik snap de frustratie van Remco, maar hij had gewoon voor zich moeten kijken."

Remco looks left and moves slightly right. Trek rider moves left and Remco overlaps wheel, then Pedersen bumps shoulders with Remco and down he went. Remco did not help himself in this incident...@giroditalia pic.twitter.com/0rkRhIhJLr