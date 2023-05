Een kleine wederopstanding: Marc Hirschi grijpt de macht in de Ronde van Hongarije, Belg knap vierde

In de derde etappe van de Ronde van Hongarije heeft Marc Hirschi de macht gegrepen. De Zwitser won in de eerste bergrit en grijpt ook de leiding.

Na twee keer een sprintersetappe was het op dag drie aan de klimmers in de Ronde van Hongarije. Onderweg lagen er 6 beklimmingen, de aankomst lag boven op de Allatkert (2,3 km aan 8,6%), met stukkken tot wel 15%.

Een kopgroep met Narvaez, De Bondt, Drizners, Fisher-Black, Schönberger en Onley kwam in een paar schuifjes tot stand. Maar op 18 kilometer van de streep, op de voorlaatste klim, werden de koplopers weer gegrepen.

Hirschi maakt het af

Het peloton met de favorieten trok naar de slotklim, INEOS Grenadiers maakte het tempo voor kopmannen Tulett en Bernal. De Colombiaan kon niet meteen versnellen, zijn ploegmaat Tulett zette de aanval wel in.

De Zwitser Marc Hirschi was de enige die Tulett kon volgen en op 1,2 kilometer van de meet moest Tulett dan Hirschi laten gaan. In de laatste kilometer vlakte het uit en Hirschi was de pijp uit.

Voor het eerst sinds oktober 2022 kon Hirschi nog eens winnen, Tulett werd tweede, Poole derde. Sylvain Moniquet van Lotto-Dstny werd knap vierde. Hirschi is ook de nieuwe leider in Hongarije.

🚴🇭🇺 | De finish bergop in Pécs valt ten prooi aan Marc Hirschi, die twee Britten weet voor te blijven! 🙌🇨🇭 #TourdeHongrie



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/sq6sGZV5Qe — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2023

Results powered by FirstCycling.com