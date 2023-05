Ploegleider wijst Remco Evenepoel terecht: "Weet niet of dat verstandig was"

Remco Evenepoel deelde donderdag een prikje uit aan Primož Roglič en Jumbo-Visma. Evenepoel nuanceerde dat een dag later, ploegleider Klaas Lodewyck plaats ook een kanttekening bij die uitspraak.

Remco Evenepoel prikte donderdag even bij Eurosport France richting Primož Roglič en Jumbo-Visma. "Ik heb de indruk dat Roglič wat nerveus is. Hij weet dat hij 44 seconden achterstand heeft." Over Jumbo-Visma zei Evenepoel dan weer dat ze "veel duwen".

Een dag later nuanceerde Evenepoel die uitspraken wel en stelde dat zijn uitspraken vooral door de media waren opgeblazen. Ook ploegleider Klaas Lodewyck denkt het zijne van de uitspraken van Evenepoel.

"Ik weet niet of dat verstandig was, maar we weten hoe Remco is: met het hart op de tong. We spenderen er zelf niet te veel aandacht aan", zei hij bij Sporza.

"Ik weet niet of dat psychologische oorlogsvoering is, hij zegt gewoon wat hij denkt. Er wordt veel voorgekauwd. Sommige mensen kunnen er mee om, anderen niet."