Remco Evenepoel scherp na uitspraken over Roglič en Jumbo-Visma: "Typisch voor de media"

Remco Evenepoel deelde donderdagavond een prikje uit aan Primož Roglič door hem "nerveus" te noemen. Maar een dag later nuanceerde Evenepoel dat alweer.

Bij Eurosport France vroeg Philippe Gilbert donderdag aan Remco Evenpoel hoe hij Primoz Roglic inschatte. "Ik heb de indruk dat hij nerveus is. Hij weet dat hij 44 seconden achterstand heeft", zei Evenepoel toen.

Hij prikte ook wat naar Jumbo-Visma. "De Jumbo-Visma's doen nerveus in het peloton. Ze zijn voortdurend aan het duwen, dat is hun stijl", zei hij nog.

Prikje naar de media

Maar een nachtje later nuanceerde Evenepoel die uitspraken alweer bij Eurosport. "Jullie hebben het groter gemaakt dan het is. Ik zat in zijn situatie in de Ronde van Catalonië en toen waren wij nerveus om tijd goed te maken."

"Ik kan begrijpen dat dat nu ook voor hen geldt. Maar het is typisch voor de media om het op te blazen." Ook op het duwen van Jumbo-Visma kwam hij nog even terug. "Dat was niet slecht bedoeld. Iedereen vecht voor zijn positie, wij ook."