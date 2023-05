Evenepoel lichtte concurrent Thomas zelf in over opgave en die komt ook met vreemde uitspraak daarover

Na de opgave van Remco Evenepoel staat Geraint Thomas dinsdag in het roze aan de start in de Giro. Evenepoel lichtte Thomas zelf in en die wist niet of Evenepoel wel serieus was.

Zondag zag Geraint Thomas de ritzege in de tijdrit in de Giro nog door zijn neus geboord zien. Remco Evenepoel troefde hem met 1 seconde af. Maar een paar uur later werd Thomas verrast. Remco Evenepoel bracht hem namelijk op de hoogte van het feit dat hij uit de Giro zou stappen met een positieve coronatest. "Ik was gechoqueerd. Hij stuurde me dat hij moest opgeven en hij wenste me geluk", zei Thomas op de persbabbel van INEOS Grenadiers. "Eerst dacht ik: maakt hij nu een grap? Primož Roglič had het ook gedaan, maar die tweet bevestigde het nieuws en het was toch een verrassing", stelde Thomas. Niet de manier waarop hij leider wou worden "Het is een zware klap voor deze Giro en ook een ontgoocheling voor mezelf, ook al klinkt dat misschien vreemd. Ik keek echt uit naar het gevecht met iedereen", zei Thomas nog. De Welshman is nu dus de nieuwe leider in de Giro. Hij heeft een voorsprong van 2 seconden op Primož Roglič en vijf op zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart. "Het is een eer om leider te zijn, maar dit is niet de manier waarop je zoiets wil."