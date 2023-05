"Niet slecht voor renner met Covid": uitspraak krijgt ineens héél andere betekenis, Remco 'een baas' genoemd

Hoewel het nipt was, was Evenepoel ook in de tweede tijdrit in de Giro de beste. Niet slecht voor een renner met Covid, moeten we stellen.

"Niet slecht voor een renner met Covid", is een uitspraak die Geraint Thomas eerder in de Giro al bovenhaalde. Dat was dan met betrekkking tot Primoz Roglic na diens aanval in de bergen. De geruchten deden op dat moment de ronde dat de Sloveen Covid-19 zou hebben. Een fabeltje, zo noemde Jumbo-Visma het.

Nu kan die uitspraak weer bovengehaald worden om de prestatie van Remco Evenepoel in de tweede individuele tijdrit te beschrijven. Het was al verrassend dat de Belgisch kampioen tijdrijden Thomas slechts klopte met een seconde. Aangezien Evenepoel Covid had, is het des te straffer dat hij toch opnieuw de beste was.

Heartbreak 💔 😢

On the other hand, winning a time trial COVID positive - who’s the boss!? — Iljo Keisse (@IljoKeisse) May 14, 2023

Zo bekeek ook Iljo Keisse het. De ploegleider van Soudal Quick-Step reageerde uiteraard enorm triest op het nieuws over de opgave van zijn voormalige ploegmaat. "Langs de andere kant: een tijdrit winnen terwijl je COVID-positief bent, wie is de baas!?"