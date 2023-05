Ploegdokter Soudal Quick-Step haalt hard uit naar Giro-organisatie én waarschuwt voor de Tour

Yvan Vanmol, de ploegdokter van Soudal Quick-Step is niet te spreken over de gebrekkige coronamaatregelen in deze Giro. De besmetting van Remco Evenepoel had volgens hem dan ook te vermijden.

Remco Evenepoel moest de Giro verlaten na een positieve coronatest. Ploegdokter Yvan Vanmol haalt dan ook uit naar de Giro-organisatie. "Remco is erg ongelukkig. Je doet zoveel opofferingen, maar door nalatigheid en gebrek aan professionalisme van de organisatie moet je uit de Giro stappen als leider", zei hij bij Radio 1. "Als je ziet wat de eerste dagen gebeurd is ... Een persconferentie in een kleine zaal, vol met mensen: dat kan niet. Ja, dit maakt me kwaad. Het is de kroniek van een aangekondigde dood, want er waren voor de Giro al die besmettingen bij Jumbo-Visma." Extra maatregelen in de Tour "Er waren al vragen naar de organisatie om bijvoorbeeld de persconferenties via videocall te doen, maar dat was blijkbaar onmogelijk. Ik zeg niet dat de besmettingen van Remco en Ganna vermeden hadden kunnen worden, maar de kans had toch sterk verkleind moeten worden." "Deze problemen zullen bovendien ook straks in de Tour en de Vuelta voorkomen. Er moeten duidelijke protocollen komen. Niet dat het zo streng moet zijn als enkele jaren geleden, maar men moet rond de tafel gaan zitten, ook met de ploegartsen."