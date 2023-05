VOORBESCHOUWING RIT 10 GIRO: Sprinters of vluchters in eerste rit zonder Remco Evenepoel?

Na de eerste rustdag gaat de Giro verder met 10, zonder Remco Evenepoel. De renners rijden van Scandiano naar Viareggio en mogelijks kunnen de vluchters weer toeslaan.

PARCOURS

Na de rustdag vliegen de renners er meteen stevig in tijdens rit 10. Na zo'n 13 kilometer volgt al een beklimming van 3 kilometer aan 8%, die evenwel niet meetelt voor het bergklassement.

De Passo del Radici is na 87,5 kilometer het hoogste punt van de etappe na een klim van 33,7 kilometer aan gemiddeld 2,5%. Enkel de laatste 4,2 kilometer zijn wat steiler aan 6,4% gemiddeld.

Daarna volgen nog bijna 100 kilometer richting Viareggio, maar die zijn hoofdzakelijk in dalende lijn en op het einde vlak. Sprinters krijgen zo de kans om vluchters nog terug te pakken, als die al niet te ver zijn weggereden.

FAVORIETEN

Sprinters of vluchters? Het zal pas tijdens de etappe weer duidelijk worden wie de bovenhand neemt. Bijna alle sprinters wonnen al een rit, dus voor geen enkele ploeg is het nog echt van moeten. Daarmee lijken de vluchters in het voordeel te zijn, zeker met de golvende eerste 90 kilometer.

Bij de vluchters zullen waarschijnlijk weer de Italiaanse teams vertegenwoordigd zijn met enkele renners. Andere kandidaten voor de vlucht lijken Magnus Cort (EF), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Alessandro De Marchi (Jayco AlUla), Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) en Simone Velasco (Astana) te zijn.

© photonews

Mocht het toch tot een sprint komen zijn Mads Pedersen en Jonathan Milan weer de topfavorieten. Kaden Groves was de afgelopen dagen namelijk ziek, voor Michael Matthews en Fernando Gaviria speelt de vlakke en kaarsrechte laatste 3 kilometer in hun nadeel.

ONZE STERREN

**** Magnus Cort

*** Mads Pedersen, Jonathan Milan

** Michael Matthews, Stefano Oldani, Simone Velasco

* Vincenzo Albanese, Fernando Gaviria, Jonathan Milan, Alessandro De Marchi