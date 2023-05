José De Cauwer ziet een andere Giro beginnen: "Dat was niet de bedoeling"

José De Cauwer ziet dat een andere Giro begonnen is. Dat komt door de val van Tao Geoghegan Hart en diens opgave.

Tijdens de 11e rit was er een valpartij in een afdaling. Daarbij waren roze trui Geraint Thomas, ploegmaat Tao Geoghegan Hart en Primoz Roglic bij betrokken. Thomas en Roglic konden verder, maar Geoghegan Hart niet.

Zo is er geen tandem bij INEOS Grenadiers meer. "Het was ook een relatief domme val", vond José De Cauwer bij Sporza. "Het zorgt voor en totaal ander verhaal bij de ploeg."

Pavel Sivakov verloor ook nog eens 14 minuten en zo is ook zijn klassement weg. "Zo wordt het een gevecht van man tegen man", ging De Cauwer verder. "INEOS Grenadiers zal niemand meer kunnen vooruitschuiven of je komt bij Laurens De Plus en Thymen Arensman. Maar dat was niet de bedoeling."