José De Cauwer ziet in de Giro weer geen gestook tussen de favorieten: "Ik had voor deze actie wel gekozen"

In de 14e etappe hebben we een nieuwe rozetruidrager gekregen. José De Cauwer miste dat er in de finale nog tussen de klassementsploegen gekoerst werd.

Een ruime kopgroep reed in de 14e etappe in de Giro weg. De bestgeplaatste was Bruno Armirail op 18'37" van Geraint Thomas en de kopgroep kreeg dan ook een vrijgeleide. Eerst werd er gedacht dat er geen dreiging voor de roze trui was, maar uiteindelijk werd de voorsprong zo groot waardoor Armirail toch de nieuwe leider in het klassement werd. Zijn voorsprong bedraag 1'41" op Thomas. "Ik had nog verwacht dat Jumbo-Visma op het einde nog tempo zou gereden hebben", zei José De Cauwer aan Sporza. "Zodat Thomas het roze zou houden, maar er gebeurde weer niets." De Cauwer had voor die actie wel gekozen: "Zo maak je er nog een nerveus slot van, maar blijkbaar willen ze elkaar niet nerveus maken. Het lijkt haast op fair play." Door het verloop van de 14e rit denkt De Cauwer dat er een bondgenoodschap in de Giro kan ontstaan. "Groupama-FDJ kan zeker een bondgenoot van INEOS Grenadiers in de slotweek zijn. Thibaut Pinot en Armirail zijn goed, sterke renners", besloot De Cauwer.