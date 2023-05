Mark Cavendish stopt eind dit jaar met koersen, maar heeft nog een aantal doelen

Mark Cavendish is aan zijn laatste maanden als profrenner bezig, maar heeft nog altijd heel wat ambities. Zo is hij ervan overtuigd dat hij nog een rit in de Giro zal winnen.

Tijdens de 2e rustdag in de Giro kondigde Mark Cavendish op een persconferentie zijn afscheid als profrenner aan. Eind 2023 stopt hij met koersen. In zijn laatste maanden wil de Brit zich nog altijd laten zien. Zo ook in de Giro. "Het zijn al 2 loodzware weken geweest. Ik ben, zoals zoveel andere renners, ziek geweest en draag de sporen van valpartijen. Maar mijn geweldige ploeg heeft me erdoor geholpen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een rit kan winnen", vertelde Cavendish. In de slotweek van de Giro zijn er nog 2 sprinkansen. De ritten op woensdag en zondag draaien in principe op een massasprint uit. Ook zal Cavendish in de zomer nog de Tour rijden. Daar jaagt hij op het absolute record van het meeste aantal ritzeges. Momenteel deelt hij dat met Eddy Merckx. Ze hebben allebei 34 ritzeges. Cavendish ontkent altijd dat dat record een doel is, maar zijn ex-ploegleider Brian Holm zegt iets anders. "Anders zou hij niet blijven doorgaan", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.