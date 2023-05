Ploegleider geeft een verklaring voor de nieuwe opgave bij Soudal Quick-Step

Soudal Quick-Step telt nog 2 renners in de Giro. Davide Ballerini stond niet meer aan de start van de 16e rit.

Bij Soudal Quick-Step viel er nog een opgave te noteren. Davide Ballerini moest naar huis en kwam na de rustdag niet meer aan start. Zo zijn enkel Ilan Van Wilder en Pieter Serry nog voor het Belgische team in koers.

"Ballerini voelde zich al enkele dagen ziek", vertelde ploegleider Klaas Lodewyck aan Het Nieuwsblad. "Tijdens de rustdag had hij koorts. We hebben nog gewacht tot de ochtend voor de rit om te zien of hij zich beter zou voelen, maar het was nutteloos om hem nog te laten starten."

Ook Lodewyck vindt de opgave jammer. "Het is nooit leuk om te vertrekken. Maar ik denk dat hij al een paar dagen aanvoelde dat hij op de limiet zat, ondanks dat hij meezat in de ontsnappingen. Het is een spijtige zaak voor hem, maar de beste keuze die we moesten maken."