Is de Giro geslaagd?: "Hij redt toch wel een beetje de Giro"

De Giro zit erop, maar het algemene gevoel is niet zo positief. Al maken de slotdagen toch heel wat goed.

Tijdens de 1e 2 weken van de Giro was er niet zo veel strijd tussen de tenoren. Er waren wel verschillen door de tijdritten en in de rit naar Fossombrone waar Remco Evenepoel een beetje de tijd verloor. Maar verder waren die weken vooral saai.

"Die dagen met veel ellende gaan we op een of andere manier toch wel vergeten", denkt José De Cauwer bij Sporza. Er was weinig strijd tijdens de ritten, maar er waren wel heel wat opgaves door corona en valpartijen.

Tijdens de slotweek streden de overgebleven klassementsrenners nog voor het roze. Primoz Roglic kwam er na de klimtijdrit er als beste uit en tijdens de slotrit was er nog de ritzege van Mark Cavendish. "Hij redde de Giro een beetje", vindt De Cauwer.

"Door die laatste 2 dagen geef ik de Giro toch nog een 7. Ik heb veel respect voor Cavendish en Roglic, maar nog meer over wat Geraint Thomas ons geleerd heeft", besloot De Cauwer. Thomas deed in de slotrit nog een kopbeurt voor Cavendish, zodat Cavendish de rit nog won. Thomas kreeg daarvoor heel wat handen op elkaar.